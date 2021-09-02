شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يدين هجمات مليشيا الحوثي على السعودية ويدعو إلى الحوار بين الأطراف اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دعا الاتحاد الأوروبي جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الانخراط في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.



وأدان المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الهجمات الخطرة التي تتبناها مليشيا الحوثي ضد المؤسسات في السعودية.

وأكد بيتر، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، ضرورة وقف الهجمات الحوثية على السعودية، وقال إنها تقوِّض حل الأزمة اليمنية، لأنَّ الحل الأمثل هو الحل السياسي فقط.