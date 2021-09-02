شكرا لقرائتكم خبر عن میكنة منظومة الدعم النقدى أبرز أولويات برنامج الحماية الاجتماعية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف البرنامج الحكومي للحماية الاجتماعية مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كافة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وإتاحة الخدمات الأساسية الهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى كافة أقاليم ومحافظات الجمهورية .

ويضم برنامج الحماية الاجتماعية البرامج الفرعية التالية، برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ، لتوفير منظومة حماية اجتماعية عادلة وفعالة تعمل على حماية الأسر تحت خط الفقر . برنامج الإغاثة في التكبات والكوارث الفردية والعامة ( مثل جائحة فيروس كورونا ) ، وتقوية نظم الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، برنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيدة ومميكنة ومستدامة اللفئات العاملة ، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات .

وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للبرنامج في الآتي :

1- توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالحماية.

2- میكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل ، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر الفقيرة .

3- إيجاد آلية حكومية وأهلية فعالة للإنذار المبكر والاستجابة للإغاثة في الكوارث والنكبات وتقديم سبل الحماية للأسر والفئات الضارة .

4- التوسع في برامج التغذية المدرسية لزيادة استيعاب الأطفال في السن المدرسي ، وتحسين مؤشرات التغذية والصحة العامة للأطفال .

5- إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة.