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حزب إرادة جيل يكرم المشاركين فى الدورة التدريبة الأولى لتأهيل الشباب لسوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - كرم النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل" وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر، الأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بتكريم المشاركين في الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الشباب لسوق العمل، عقب انتهاء الدورة، وقاما بمنحهم شهادات تثبت مشاركتهم في الدورة التدريبية التي نظمها حزب "إرادة جيل" واستمرت على مدار 8 محاضرات.

 

وشكر محمد تيسير مطر المشاركين، معربا عن تقديره لسعيهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم والبحث عن فرص جديدة، خصوصا مع انتهاء عصر الوظائف الحكومية، وتشجيع الدولة لشركات القطاع الخاص وللشباب أصحاب الأفكار، والذين لديهم القدرة على إدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

 

وأكد "مطر" للشباب خلال حفل التكريم، على أن هذه الدورة التدريبية لن تكون الأخيرة، كونه دائم الاهتمام بمساعدة الشباب وتوفير فرص للتعلم، ما يعني ضرورة توفير المزيد من الدورات التدريبية، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالى.

 

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تكريم الشباب
تكريم الشباب
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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