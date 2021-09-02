دبلوماسي صيني: يمكننا تعزيز التعاون مع أمريكا بشأن المناخ والوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ):

قال الدبلوماسي الصيني البارز المعني بالعلاقات الخارجية يانج جيه تشي، إن بإمكان بلاده تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ والسيطرة على الأوبئة، وفقا لبيان نشرته الخارجية الصينية الخميس نقلا عن اجتماع عبر الفيديو مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري.

وحث يانج، بحسب البيان، الولايات المتحدة على العمل مع الصين لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأفاد يانج بأن الصين تأمل في أن تعاملها الولايات المتحدة بموضوعية واحترام.

وقال إن الصين منفتحة على التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن التعاون يجب أن يكون "ثنائيا ومفيدا للطرفين". كما أفاد بأن الصين سوف تعمل على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، وأنها اتخذت تدابير فعالة للتصدي لتغير المناخ.

وقال يانج إن الصين مستعدة لتكثيف التبادلات السياسية مع الولايات المتحدة بشأن المناخ.