توجيه مهم من التعليم بشأن سد العجز بالمدارس قبل العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من نشرات سد العجز في المعلمين بالمدارس.

وكلفت الوزارة، جميع التوجيهات الفنية بالإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من نشرات سد العجز بجميع المدارس، مشددة على ضرورة الانتهاء من توفير هيئة من المعلمين والعاملين بالمدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تكليف التوجيه المالي والإداري بسرعة متابعة وتنفيذ كل النشرات الصادرة على أن توافى المدرسة بصورة بيان نشرات سد العجز بموعد أقصاه 15 سبتمبر 2021.