50 طالبا بالفصل.. رئيس المعاهد الأزهرية يبحث مع رؤساء المناطق الاستعداد للعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اجتمع الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس، برؤساء الإدارات المركزية للمناطق "أونلاين".

وتناول الاجتماعُ عدة محاور منها: التجهيز والإعداد للعام الدراسي الجديد واستعدادات المناطق لأعداد التحويلات الكبيرة وآليات التعامل مع الإقبال على المعاهد الأزهرية، وأعمال الصيانة والحفاظ على البنية التحتية بالمعاهد.

وتناول الاجتماع إبلاغ المناطق بقرارِ المجلس الأعلى للأزهر بشأن النسبة التي تمت الموافقة عليها لاستيعاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري؛ لتحقيق مبدأ الإتاحة بالتعليم.

وناقش الاجتماع مراعاة عدم زيادة كثافة المعاهد المدرجة بالجودة بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال العام الدراسي 2021/2022 بحيث لا يزيد عددُ أطفال القاعة أو تلاميذ الفصل عن 50 وذلك بالنسبة لأكبر الفصول مساحة، والتأكيد على ألا يزيد العدد عن المذكور عاليه بطفل أو تلميذ واحد، وذلك في ضوء تعليمات رئيس القطاع، وما تم في لقاء نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشؤون التعليم الأزهري.

وتلقى رئيس قطاع المعاهد، مجموعةً من الاقتراحات من رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، وأكد أن كافة مقترحاتهم محلُ ترحيب واهتمام.​