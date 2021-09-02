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العثور على غواصة نووية سوفيتية في شمال بحر كارا بروسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

عثرت السلطات في شمال روسيا، الخميس، على حاوية بها غواصة نووية سوفيتية خلال عمل مسحي في بحر كارا بشمال روسيا.

ومن المنتظر أن يحقق العلماء الآن في ما تم وصفه بـ"شيء خطير محتمل".

وقيل إن المفاعل جاء من الغواصة كي-19 التي تعمل بالطاقة النووية.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء ريا نوفوستي بأن بقايا التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك أجزاء من كاسحة جليد نووية مزودة بمفاعل، تم اكتشافها في أربعة خلجان في بحر كارا في السنوات الأخيرة.

ولا يزال هناك اعتقاد بوجود أكثر من 1200 قطعة مشعة تحت المياه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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