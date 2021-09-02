خلال شهر.. 106 ملايين جنيه لتمويل 737 مشروعًا ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي جرى تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 737 مشروعًا بقيمة 106 ملايين و357 ألف جنيه، توفر ما يقرب من 700 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.