عمدة مدينة كورتونا الإيطالية يستقبل زاهي حواس للحديث عن المدينة المفقودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل عمدة مدينة كورتونا الأثرية بإيطاليا، اليوم الخميس، عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، للحديث حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وخاصة المدينة الذهبية بالأقصر.

وعرض عمدة المدينة على حواس بحث سبل التعاون بين متحف مدينة كورتونا والمتحف المصري.

وتُجهز المدينة حاليًا حملة دعائية ضخمة من خلال المنافذ الإعلامية المختلفة في معظم شوارعها عن زيارة زاهي حواس والمحاضرة التي سيلقيها عن المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل الملك توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الترويج للسياحة المصرية والحديث عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لضمان سلامة وأمان جميع السائحين.​