إسرائيل.. اعتقال امرأة هددت بتفجير نفسها داخل مصرف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إلقاء القبض على امرأة هددت بتفجير نفسها داخل مصرف في مدينة حيفا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلت عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية، قوله إن الشرطة تستجوب حاليا المرأة البالغة من العمر 31 عاما التي حاولت سرقة ذلك المصرف وزعمت خلال العملية أنها ترتدي حزاما ناسفا مهددة بتفجير نفسها.

وأشار المصدر إلى أن المرأة ربما تكون من موظفي المصرف، مؤكدا أن خبراء الألغام وصلوا إلى موقع الحادث للتأكد مما إذا كان بحوزة الموقوفة متفجرات.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المعتقلة البالغة من العمر 31 عامًا دخلت إلى فرع البنك الذي تعمل فيه، ووصلت إلى مكتب المدير وهددت بتفجير نفسها في حال لم تتلق المال الذي طلبته.

وظهر على وسط الموظفة هاتفًا خلويًا وبعض الأسلاك التي تظهر وكأنها تحمل قنبلة حقيقية.