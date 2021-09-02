مخصص لسفن الحاويات.. إسرائيل تفتتح “ميناء الخليج” في حيفا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

بدأ العمل بصورة كاملة في “ميناء الخليج” بمدينة حيفا ، والذي افتتحته اسرائيل أمس الأربعاء على البحر الأبيض المتوسط ، في حين سيتم بعد شهرين افتتاح “ميناء الجنوب” في مدينة أشدود جنوب البلاد.

وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، صباح اليوم الخميس، بأن “ميناء الخليج” تديره الشركة الصينية SIPG (مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ) ويعد من أكبر مشاريع البنى التحتية في إسرائيل، وتم استثمار 5.5 مليار شيكل في البنية التحتية والمعدات، فيما يغطي الميناء الجديد مساحة 840 دونما بحريا، واستغرقت عملية بنائه 6 سنوات.

ويتوافق الميناء الجديد المقام في مدينة حيفا على البحر المتوسط، وتشغيله مع المعايير الدولية، بما يشمل استخدام التقنيات الخضراء ووسائل تخفيض التلوث البيئي، في وقت سيتيح الميناء الإسرائيلي لأول مرة للسفن الضخمة بطول 400 متر وعرض 62 مترا، والتي تحمل 18 ألف حاوية، بالرسو في إسرائيل، فهو مخصص في الأساس لتحميل وتفريغ سفن الحاويات.

وتم تدشين الميناء الإسرائيلي الجديد برصيف بطول 800 متر وعمق 17.3 متر، وتفريغ مثل هذه السفن سيكون عبر غرفة مراقبة خاصة تستخدم رافعات هي الأكثر تطورا في العالم وكذلك أنظمة معلومات متطورة.