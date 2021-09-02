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مظاهرات في كندا ضد إلزامية لقاح كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

احتجاجات ضد إلزامية اللقاح في معظم دول العالم

خرج الآلاف من معارضي التطعيم ضد فيروس ، أمس الأربعاء، إلى شوارع مدينة فانكوفر والمدن الكندية الأخرى للاحتجاج على إجراءات الوقاية من الفيروس، وفقا لما أفادت به قناة “CBC” الكندية.

وقالت إن الحشود الداعية إلى “رفض طغيان التطعيم الإلزامي” اجتمعت بالقرب من المستشفيات في فانكوفر وفيكتوري وكامبولس وغيرها من المدن الكندية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التطعيم ضد كورونا في البلد لا يعد إلزاميا لفئات المجتمع كلها.

وأضافت أن أكبر مظاهرة احتجاج جرت في مدينة فانكوفر حيث شارك فيها، وفقا للشرطة المحلية، نحو 5 آلاف شخص.

هذا وأفادت القناة بأنه تم خلال الاحتجاج الإبلاغ عن حالة عنف جسدي ضد عامل صحي. ودان جون هورغان، رئيس وزراء ولاية كولومبيا البريطانية، حيث وقعت هذه الاحتجاجات، حوادث استخدام العنف من جانب المحتجين.

وقالت وسائل إعلام سابقا إن كندا ستلزم موظفيها الفدراليين وركاب الطائرات والقطارات والسفن السياحية بالتطعيم ضد فيروس كورونا. وتدل المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة الكندية على أن 65% من سكان البلد قد تلقوا لقاحا مضادا لكورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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