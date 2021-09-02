مظاهرات في كندا ضد إلزامية لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

خرج الآلاف من معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا، أمس الأربعاء، إلى شوارع مدينة فانكوفر والمدن الكندية الأخرى للاحتجاج على إجراءات الوقاية من الفيروس، وفقا لما أفادت به قناة “CBC” الكندية.

وقالت إن الحشود الداعية إلى “رفض طغيان التطعيم الإلزامي” اجتمعت بالقرب من المستشفيات في فانكوفر وفيكتوري وكامبولس وغيرها من المدن الكندية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التطعيم ضد كورونا في البلد لا يعد إلزاميا لفئات المجتمع كلها.

وأضافت أن أكبر مظاهرة احتجاج جرت في مدينة فانكوفر حيث شارك فيها، وفقا للشرطة المحلية، نحو 5 آلاف شخص.

هذا وأفادت القناة بأنه تم خلال الاحتجاج الإبلاغ عن حالة عنف جسدي ضد عامل صحي. ودان جون هورغان، رئيس وزراء ولاية كولومبيا البريطانية، حيث وقعت هذه الاحتجاجات، حوادث استخدام العنف من جانب المحتجين.

وقالت وسائل إعلام سابقا إن كندا ستلزم موظفيها الفدراليين وركاب الطائرات والقطارات والسفن السياحية بالتطعيم ضد فيروس كورونا. وتدل المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة الكندية على أن 65% من سكان البلد قد تلقوا لقاحا مضادا لكورونا.