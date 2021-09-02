بريطانيا تقر بضرورة التعامل مع “طالبان” والتأقلم مع الواقع الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أقر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأن المملكة المتحدة مضطرة إلى التعامل مع حركة “طالبان” التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، بأن المملكة المتحدة لا تعتزم الاعتراف بـ”طالبان” كحكومة شرعية في أفغانستان في الوقت الحالي، غير أن الوضع الراهن يتطلب التعامل مع الحركة.

وقال راب إنه بحث مع نظيره القطري العمل على ضمان عدم تحول أفغانستان إلى مأوى للإرهاب في المستقبل، وإيجاد سبل لتفادي اندلاع أزمة إنسانية في البلاد، والحفاظ على استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التأكد من التزام “طالبان” بتعهداتها بتشكيل حكومة أكثر شمولا.

وتابع: “لا يزال التزام المملكة المتحدة بأفغانستان ثابتا، ونحتاج إلى التأقلم مع الواقع الجديد”.