“معارك مستعرة” في بانشير.. وطالبان تسيطر على 10 مواقع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 2:56 مساءً

أعلنت حركة طالبان، الخميس، أنها سيطرت على 10 مواقع لجبهة المعارضة في إقليم بانشير شمال شرقي أفغانستان، وأضافت أن العشرات من عناصر المعارضة قتلوا هناك.

ودعت حركة طالبان المقاتلين المناهضين لها في وادي بانشير إلى إلقاء سلاحهم، مشيرة إلى أن محادثاتها حتى الآن فشلت بحل الأزمة سلميا.

موقع استراتيجي وثكنة عسكرية

ويمتد وادي بانشير الطويل والعميق لحوالي 120 كم من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي من العاصمة كابل، وتحميه الجبال ذات القمم العالية التي يصل ارتفاعها إلى 3000 متر.

هذه الجبال هي حواجز طبيعية تحمي الإقليم في مواجهة الهجوم الخارجي ما يجعله ثكنة عسكرية شديدة التحصين، مع توفر الغذاء والمياه، فهناك 126 واديًا كبيرًا وعشرات الأودية الصغيرة تجعله قادر على الصمود أمام الحصار الطويل.

ومن عناصر الأهمية الاستراتيجية للإقليم ارتباطه بسبع ولايات أفغانية، وهي “تخار” و”بغلان”، في الشمال، و”كابيسا” من الجنوب، و”نورستان” و”بدخشان” في الشرق والشمال الشرقي، و”لغمان” من الجنوب الشرقي، و”پروان” في غرب بانشير، ما يشكل تهديد لحركة طالبان في حالة بقاء الوادي خارج سيطرتها.