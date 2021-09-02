بدء القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - بدأت القمة الثلاثية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، كلًا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والملك الأردني عبدالله الثاني ملك الأردن، اللذين يزوران القاهرة في زيارة رسمية، تمهيدًا لعقد قمة ثلاثية بين القادة الثلاثة.

وبحسب بيان للرئاسة، استقبل السيسي أولًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبحث معه آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان للرئاسة المصرية، نُشر على صفحتها في ”فيسبوك“.

وأكد الرئيس السيسي، خلال البيان: ”استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة، وفق مرجعيات الشرعية الدولية“.

وشدد السيسي على ”أهمية تكاتف كافة الجهود، خلال المرحلة المقبلة، لأجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلًا عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية، ودورها في قطاع غزة، وكذلك تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع“.

من جانبه، أشاد الرئيس عباس ”بدور مصر التاريخي تجاه القضية، وما يتميز به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخرًا، في الدور المصري الفاعل والرئيس في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وما تبعه من مبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار غزة“، وفقًا للبيان.

وأكد عباس على ”عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، وحرصه الشخصي على التشاور والتنسيق المتواصل، بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني للتسوية“.

وأضاف البيان، أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة.

من جهة أخرى، عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع نظيره الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان للرئاسة، أشاد السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربًا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

من جانبه؛ أعرب العاهل الأردني، عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدًا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، الجاري تنفيذها في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين، فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما شهدت المباحثات كذلك، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة الوضع في لبنان، فضلًا عن تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة، لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة. كما أكد الجانبان على أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعيًا نحو تسوية الأزمة الفلسطينية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.