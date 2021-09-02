عاجل.. إصابة شخصين بانفجار مبنى سكني في ألمانيا

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، حدوث انفجار في مبنى سكني بمدينة رورباخ جنوبي ألمانيا.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المنزل انهار إثر الانفجار.

وتوجهت قوات الإطفاء والإغاثة إلى موقع الحادث، بحسب بيانات الشرطة.

وذكرت صحيفة "دوناوكورير" الألمانية المحلية على موقعها أن هناك اثنين مصابين إثر الانفجار، واستندت في ذلك إلى معلومات من قوات الإنقاذ.

ولم يتم ذكر أية تفاصيل أخرى حتى الآن.