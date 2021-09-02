موريتانيا: ليست لدينا أي اتصالات مع إسرائيل

02 سبتمبر , 2021

نفى النّاطق الرّسمي باسم الحكومة الموريتانيّة، وزير الثقافة المختار ولد داهي، وجود أي اتصالات بين بلاده وإسرائيل في السر أو في العلن.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء في العاصمة نواكشوط: "أنفي نفياً قاطعاً أي اتصالات مع إسرائيل في هذا المجال ولا في أي مجال".

وتابع: "أريد أن أقول إنّ علاقاتنا تحكمها القضيّة الفلسطينيّة وتقوم على ثابتين، انحيازنا المطلق لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وحيث حقوق ومصالح الفلسطينيين تجد الدبلوماسية الموريتانية، والثابت الثاني أن ما نقوم به في علاقاتنا الدبلوماسية علناً ليس فيه ما هو سري ...علاقاتنا فوق الطاولة وصفر تحت الطاولة".

وجاءت تصريحات الوزير الموريتاني رداً على تقارير إعلامية إسرائيلية تحدّثت أمس الأربعاء عن وجود اتصالات مكثّفة ومتقدّمة مع الحكومة الموريتانية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين.