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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي: انخفاض عدد الاصابات وارتفاع في الوفيات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.
وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "اعلنت الصحة عن تسجيل 6948 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد"، وهو ما يشكل انخفاضا بعدد اصابات اليوم السابق والبالغة 7309 اصابة
وسجلت الوزارة "وفاة 56 شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية"، بعد ان سجلت امس 48 حالة وفاة.
كما اشارت الصحة الى "تعافي 6595 حالة جديدة من كورونا" ، لافتة الى "تلقي 128857 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".
وسجلت الوزارة "وفاة 56 شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية"، بعد ان سجلت امس 48 حالة وفاة.
كما اشارت الصحة الى "تعافي 6595 حالة جديدة من كورونا" ، لافتة الى "تلقي 128857 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".