منتخبنا الوطني يعود بتعادل ثمين من ميدان كوريا الجنوبية ضمن تصفيات المونديال

ولم يستفد الفريقان من الفرص التي اتيحت لهما على قلتها، خصوصا من طرف الشمشون الكوري ليخيم التعادل السلبي على المواجهة التي استضافها استاد سيؤول.

المنتخب الكوري سيطر على مفردات الشوط الأول وسط تراجع ملحوظ لمنتخبنا الوطني حيث التزم لاعبونا بالواجبات التي انيطت لهم من قبل المدرب ادفوكات للحد من خطورة الفريق الكوري.



وتغير اداء المنتخب الوطني العراقي في الشوط الثاني وبدأ بأفضلية نسبية مع محاولة لأيمن حسين مرت فوق العارضة وتسديدة أخرى لبشار رسن مرت بجوار القائم، وعانى اسود الرافدين من التبديلات الاضطرارية بعد تعرض علي عدنان للإصابة ليشرك اللاعب ضرغام إسماعيل بديلا له كما تعرض محمد قاسم للإصابة وحل جستن ميرام بديلا له وزج مهند ميمي بديلا لأيمن حسين، وانخفض المستوى البدني تدريجيا للاعبي المنتخب العراقي مع أفضلية كورية دون خطورة.ومن المنتظر ان يواجه منتخبنا الوطني في مباراته الثانية في السابع من الشهر الجاري منتخب إيران في العاصمة القطرية الدوحة تحديدا في ستاد خليفة الدولي.