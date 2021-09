'مايند' الهجين.. النظام الغذائي الافضل للدماغ!

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الأبحاث، يوجد علاقة محددة بين ما يتناوله الإنسان وخطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، وعلى الرغم من أن العلماء لا يزالون يبحثون في تفاصيل سبب حدوث هذا الارتباط الغريب، إلا أننا يمكن أن نركز على هذه الأطعمة المفيدة للدماغ.



حمية "مايند" الرابط السري بين المعدة والدماغ

وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، بعنوان (النظام الغذائي رقم 1 لدم الدماغ) يعتبر نظام "مايند" الغذائي الأفضل للدماغ.

وأجرت المجلة الشهيرة لقاء مع مؤلفة كتاب التغذية الرياضية "The Sports Nutrition Playbook"، الدكتورة الطبيبة، إيمي جودسون، وعضو مجلس الخبراء الخاص بالمجلة المتخصصة بالغذاء والصحة، التي أكدت أن نظام "مايند" هو الأفضل للدماغ.

نظام "مايند" الهجين.. المكسب الأكبر للدماغ