تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا بليبيا

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1600 شخصًا، وتسجيل 23 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 403 إصابة و676 حالات شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 312 آلاف و116 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و810 حالة نشطة، ووفاة 4286 شخصا.