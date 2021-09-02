شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة نيويورك يعلن الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة بعد هطول الأمطار بشكل قياسي.

وكتب دي بلاسيو في تغريدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: "نحن نشهد حدثا تاريخيا للطقس الليلة مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة، وفيضانات وحشية وظروف خطيرة على طرقنا".

وقال: "يرجى البقاء بعيدا عن الشوارع الليلة، فلنسمح لفرق الاستجابة الأولى وخدمات الطوارئ لدينا بإنجاز عملهم".

وحذر دي بلاسيو قائلا: "إذا كنت تفكر في الخروج، فلا تفعل ذلك. ابق بعيدا عن المترو. ابتعد عن الطرق. لا تقود السيارة في هذه المياه الغزيرة". وبفعل تداعيات العاصفة الاستوائية إيدا، هطلت الأمطار بمعدل قياسي بلغ نحو 80 مليمترا في سنترال بارك في مانهاتن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.