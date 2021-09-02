انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تتبرع لإيران بمليون جرعة لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع طهران، والتبرع بمليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى طهران، خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، إن "وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، أكد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد النمسا لتعزيز التعاون مع طهران والتبرع بمليون جرعة لقاح ضد (كوفيد-19) خلال الأسبوعين المقبلين".
وشكر الوزير النمساوي إيران على "مساعدتها في نقل الرعايا النمساويين من أفغانستان"، مشددا على "ضرورة تبادل وجهات النظر حول الاتفاق النووي واستئناف محادثات فيينا".
وشكر الوزير النمساوي إيران على "مساعدتها في نقل الرعايا النمساويين من أفغانستان"، مشددا على "ضرورة تبادل وجهات النظر حول الاتفاق النووي واستئناف محادثات فيينا".