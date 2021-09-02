انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تتبرع لإيران بمليون جرعة لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع طهران، والتبرع بمليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى طهران، خلال الأسبوعين المقبلين.