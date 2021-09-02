احدى شركات اللقاح تطلب ترخيصا لإعطاء جرعة ثالثة من لقاحها

بغداد - ياسين صفوان - منذ العام الماضي شكلت اللقاحات المضادة لكورونا نافذة أمل أمام العالم أجمع، إذ قد تضع حداً للفيروس المستجد. لكن يبدو أن هناك حاجة لجرعة معززة من اللقاحات، فتلقي جرعتين فقط ليست بالحماية الكافية.

فقد أعلنت شركة موديرنا أنها قدمت إلى وكالة الأدوية الأميركية بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب فرانس برس. وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، في بيان: "يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص"، متعهداً أن تظل شركته "تسبق الفيروس بمسافات".

كما أوضح بانسل أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية قدمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أجريت على ما يقرب من 350 مشاركاً تلقوا هذه الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية. مشابهة للجرعتين الأوليين

ووفقاً للبيان فإن هذه الجرعة المعززة تحتوي على 50 ميكروغراماً من اللقاح، أي نصف كمية الجرعة الأولى كما الثانية. ولفتت موديرنا إلى أن مستويات الأجسام المضادة التي تكافح الفيروس "ضعفت بشكل ملحوظ" بعد "قرابة ستة أشهر" من الجرعة الثانية، مضيفة أنه "بعد جرعة ثالثة، تم الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة" وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية. وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعززة فهي مشابهة للجرعتين الأوليين.



إلى ذلك قالت الشركة إنها ستقدم "في الأيام المقبلة" هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم. إلى ذلك قالت الشركة إنها ستقدم "في الأيام المقبلة" هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم. جرعة ثالثة من فايزر أيضاً