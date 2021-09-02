انت الان تتابع خبر احدى شركات اللقاح تطلب ترخيصا لإعطاء جرعة ثالثة من لقاحها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - منذ العام الماضي شكلت اللقاحات المضادة لكورونا نافذة أمل أمام العالم أجمع، إذ قد تضع حداً للفيروس المستجد. لكن يبدو أن هناك حاجة لجرعة معززة من اللقاحات، فتلقي جرعتين فقط ليست بالحماية الكافية.
وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، في بيان: "يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص"، متعهداً أن تظل شركته "تسبق الفيروس بمسافات".
كما أوضح بانسل أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية قدمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أجريت على ما يقرب من 350 مشاركاً تلقوا هذه الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.
مشابهة للجرعتين الأوليين
ولفتت موديرنا إلى أن مستويات الأجسام المضادة التي تكافح الفيروس "ضعفت بشكل ملحوظ" بعد "قرابة ستة أشهر" من الجرعة الثانية، مضيفة أنه "بعد جرعة ثالثة، تم الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة" وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية. وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعززة فهي مشابهة للجرعتين الأوليين.
إلى ذلك قالت الشركة إنها ستقدم "في الأيام المقبلة" هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.
جرعة ثالثة من فايزر أيضاً
من جهتها أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأربعاء أن لجنة استشارية ستجتمع في 17 سبتمبر الجاري "لمناقشة موضوع إعطاء جرعات إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19"، وتحديداً لدراسة طلب فايزر إعطاء هذه الجرعة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً. ورأي هذه اللجنة مطلوب لإعطاء الترخيص أو حجبه.
وكانت السلطات الصحية الأميركية أعلنت في نهاية أغسطس أنها ستطلق اعتباراً من 20 سبتمبر حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي فايزر وموديرنا لجميع الأميركيين.