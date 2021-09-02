انت الان تتابع خبر الكرملين يوضح حقيقة امتلاك بوتين حسابات على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف للصحفيين، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، "أنتم تعلمون أن بوتين شخصيا ليست لديه صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، فهو أجاب بنفسه على هذا السؤال بأنه ببساطة ليس لديه الوقت للإشراف على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يريد أن يفعل من أجله ذلك شخص آخر، هو يعتبر ذلك خطأ".وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" أن الكرملين والحكومة والوزارات المختلفة تتواجد بشكل متزايد على شبكات التواصل الاجتماعي".

وعلى صعيد اخر.. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الأربعاء، إن محتوى الفضاء على الإنترنت ضروري لرفاهية الأطفال وسلامتهم، وأن جهود الدولة وحدها لم تعد كافية.

وأضاف بوتين "أن محتوى الفضاء الافتراضي الرقمي ضروري لرفاهية أطفالنا وسلامتهم ويجب حمايتهم بشكل موثوق في هذا المجال.. ومن الواضح أن جهود الدولة، من خلال القوانين واللوائح، ليست كافية.. إنه من الأهمية أن يتخذ المجتمع والشركات نفسها الإجراءات وتفهم دورها ومسؤوليتها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



كما يعتبر الرئيس الروسي أنه من المهم التأكد من أن مساحة الإنترنت مليئة بمحتوى تعليمي إيجابي.

وقال: "بالطبع، يجب أن يكون هذا المحتوى مفيدا وممتعا قبل كل شيء.. هنا نحتاج إلى العمل معا، لإشراك مراكز ومنصات تعليمية رائدة في تطوير الحلول الإبداعية، فضلا عن مجتمعات المعلمين وأولياء الأمور والفرق الإبداعية الشابة".

لكنه أشار إلى أن الكبار في بعض الأحيان لا ينتبهون لكيفية قضاء الأطفال أوقات فراغهم.

وفي سياق متصل، عاد الطلاب الروس إلى المدارس، الأربعاء، وسط بعض الإجراءات الصحية الإضافية، على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحضر حوالي 17 مليون تلميذ وطالب في الفصول الدراسية شخصيًا، حيث ذكر وزير التعليم، سيرجي كرافتسوف، أنه ليس هناك أي خطط حاليًا للتعليم عن بعد.

