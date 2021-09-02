هيفاء وهبي تثير الجدل بملابس مثيرة في مصر (صورة)

وقال هاني شاكر إنه سيتم عقد اجتماع مع مجلس النقابة للبحث في جميع المخالفات الموجودة في الحفلات وسيكون هناك رد عليها جميعا.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل مرة أخرى بعد 4 سنوات من أزمة ظهورها في الحفل الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، حيث ظهرت مرة أخرى عقب الحفل الذي أحيته الخميس الماضي في العلمين الجديدة وهي ترتدي الهوت شورت.

وكان مصدر بالتلفزيون المصري قد أكد: "ظهرت هيفاء وهبي خلال الحفل بهوت شورت ولكنها أثناء اللقاء التليفزيوني يبدو أن المخرج أجبرها على ارتداء بنطلون لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون".