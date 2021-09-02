المرتزقة بليبيا على جدول أعمال مجلس الأمن الأفريقي في "شهر العفو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي دورة جديدة، تتولى رئاستها تشاد، بجدول أعمال على رأسه قضية انسحاب المرتزقة من ليبيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، أن تشاد تسلمت رئاسة مجلس السلم لشهر سبتمبر/أيلول، من دولة الكاميرون، التي ترأست دورة الشهر الماضي.

ولفت بيان المنظمة القارية إلى أن شهر سبتمبر/أيلول هو "شهر العفو الأفريقي" لتسليم وجمع الأسلحة غير القانونية.

وذكر البيان أن جدول أعمال المجلس لشهر سبتمبر سيتضمن الاطلاع على الوضع في مالي، وعقد اجتماع وزاري حول التأثير المتوقع لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، على منطقة الساحل وبقية أفريقيا.

وأشار إلى أن هذه الجلسة ستتيح فرصة لمجلس السلم والأمن لتبادل الآراء حول مواجهة التحديات التي تواجه منطقة الساحل، التي ساهمت في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع دعوة ليبيا ودول الساحل والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية والأمم المتحدة، للمشاركة في الجلسة المفتوحة من الاجتماع.

وكشف البيان أن جدول أعمال المجلس سيتضمن لشهر سبتمبر جلستين مفتوحتين إحداهما بشأن الاحتفال بذكرى شهر العفو الأفريقي لعام 2021، والتي توفر سبيلاً للدول الأفريقية لإسكات البنادق وأخرى بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام.

يذكر أن مجلس السلم والأمن جهازٌ تابعٌ للاتحاد الأفريقي؛ مسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد؛ وهو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا.



ويتكون مجلس السلم والأمن الأفريقي من 15 دولة، منها 5 بلدان يتم انتخابها كل 3 سنوات، و10 دول لمدة سنتين.