"الدرس الخصوصي بـ30 جنيه".. مبادرة للتخفيف عن أولياء الأمور في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

انضم نحو 100 معلم ومعلمة بقرية شما أكبر قرى مركز أشمون في محافظة المنوفية، لمبادرة الهدف منها تخفيف عبء الدروس الخصوصية للطلاب، وتراوحت الأسعار بين "30: 40" جنيهًا.

رياض الدعباس، أحد القائمين على المبادرة، قال لـ"الخليج 365"، إن ظاهرة غلاء أسعار الدروس الخصوصية باتت كابوس يؤرق أذهان أولياء الأمور، فمن له 3 أبناء بالتعليم ربما يتكبد من (1500 إلى 2000) جنيه، في سبيل إعطاء أبنائه دروس خصوصية، فكان الحل في مبادرة للتخفيف عنهم، وبالفعل لاقت المبادرة استحسان عشرات المدرسين وأعلنوا انضمامهم، وهم أيضًا من يوفرون الأماكن لهؤلاء الطلاب.

وأضاف "الدعباس" أن الفكرة طُرحت قبل 10 أيام، وبمجرد الإعلان عنها تشجع 10 مُعلمين، والآن وصلوا نحو 100 مدرس.