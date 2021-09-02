10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت جامعة بني سويف، توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة العاملين والطلاب، مع استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وأضاف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه جرى توفير 10 أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وأماكن للتطعيم على أكمل وجه، مشيرًا إلى عمل جدول خاص بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالأماكن المخصصة بمجمع 330 فدان، والإدارة الطبية، وكليتي التربية الرياضية والصيدلة، والمستشفى الجامعي، على أن يجري تطعيم كلية بمجمع غرب، يوميًا، وكليتان بمجمع شرق.