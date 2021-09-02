منظمة الصحة العالمية ترفض الاستخدام الواسع لجرعات كورونا المعززة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 2:19 مساءً

نقلت وكالة “اسوشيتيد برس” عن رئيس منظمة الصحة العالمية قوله إنه يعارض “الاستخدام الواسع النطاق للجرعات المعززة” للأشخاص الأصحاء في الوقت الحالي مشددا على الحاجة إلى إيصال جرعات لقاح كورونا إلى البلدان الفقيرة.

أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تصريحاته في برلين، الأربعاء، إلى أن منظمته، التابعة للأمم المتحدة، شهدت الأسبوع الماضي أول انخفاض في الإصابات الجديدة عالميا منذ أكثر من شهرين.

تابع المسؤول: “من الواضح أن هذا أمر مرحب به جدا، لكنه لا يعني الكثير”، حيث أن العديد من البلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الإصابات و”تفاوتات مروعة” في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعا تيدروس إلى وقف استخدام الجرعات المعززة (الثالثة) على الأقل حتى نهاية سبتمبر “للسماح لتلك البلدان المتأخرة في التطعيمات باللحاق بالركب”.

وأوضح أن: “الجرعات الثالثة قد تكون ضرورية للسكان الأكثر عرضة للخطر، حيث يوجد دليل على تضاؤل المناعة في حالات المرض الشديدة”.