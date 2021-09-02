اليمن.. معارك دامية قرب مأرب توقع 65 قتيلاً خلال 48 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 8 دقائق

قتل 65 عنصرا من القوات الموالية للحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، في المعارك حول مدينة مأرب اليمنية خلال الساعات الـ 48 الماضية حسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية اليوم الخميس،

وقال مسؤول في القوات الحكومية بحسب “فرانس برس” إن “22 من المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا وأصيب خمسون، فيما قتل 43 حوثيا في الساعات الـ48 الماضية” في مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة مأرب.

وبحسب مسؤول عسكري، فإنّ المعارك التي تراجعت حدّتها بشكل كبير في الأسابيع الاخيرة، عادت لتستعر قبل يومين مع شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على مواقع للقوات الحكومية، إذ تمكن الحوثيون من تحقيق تقدم في المناطق الواقعة إلى الجنوب من المدينة، فيما أشارت المصادر إلى أن غالبية قتلى الحوثيين سقطوا بغارات للتحالف.

يشار أن ميليشيات الحوثي صعدت من حملتها في فبراير الماضي للتقدم نحو مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع يدهم على كامل الشمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة وواشنطن لوقف الحرب.

وقُتل مئات من الطرفين في المعارك الدامية وسط سعي الحوثيين الحثيث للسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط، ما قد يعزز موقعهم في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، خلّف عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 بالمئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وبينما تدفع الأمم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بفتح مطار صنعاء المغلق منذ 2016 من قبل السعودية قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.