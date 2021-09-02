عاجل.. انطلاق التمرين البحري المشترك "زايد 3" بين الإمارات ومصر

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

انطلقت، الخميس، بالإمارات فعاليات التمرين البحري المشترك مع مصر "زايد 3" بمشاركة وحدات من القوات البحرية للبلدين.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن "التمرين الذي يستمر لمدة عشر أيام يأتي ضمن سلسلة التدريبات المدرجة في الخطط التدريبية لجميع وحدات القوات المسلحة الإماراتية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة".

وأوضحت أن "زايد 3" يأتي في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية وامتدادا لتمرين " زايد 1 " الذي جرى بين البلدين عام 2014 وتمرين " زايد 2 " الذي جرى عام 2017.

في حين يشمل تمرين " زايد 3 " عام 2021 على تمرين القوات البرية (تم في مايو/أيار الماضي) والقوات الجوية والدفاع الجوي بين البلدين الشقيقين.

ويهدف إلى استمرار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية لدولة الإمارات والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين المسرح البحري ضد التهديدات المختلفة والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ المهام البحرية المختلفة وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات البحرية الإماراتية والوحدات البحرية المصرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية والتعبوية بين الجانبين في جميع مراحل التمرين.

وتتخلل فعالياته العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن التدريب على الإبرار البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المسلحة المصرية.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات راسخة في كل المجالات وبينها التعاون العسكري الذي زادت من قوته من خلال إقامة مناورات وتدريبات بين البلدين برا وبحرا وجوا.

وتستند العلاقات بين الإمارات ومصر على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي.