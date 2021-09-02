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حاكم دبي: بعد التشاور مع محمد بن زايد.. سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً في سبتمبر

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محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أكد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الإمارات لا تملك ترف الوقت، ولن تنتظر الظروف العالمية لتصنع مستقبلها بل ستصنعه بنفسها.

 

وقال عبر حسابه الرسمي  على تويتر: "الإخوة والأخوات.. نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر.. الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية 5 سبتمبر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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