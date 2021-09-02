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فيضانات نيويورك تتسبب في مقتل 7 أمريكيين

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محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة نيويوركبسبب فيضانات نتجت عن هطول أمطار قياسية اجتاحت المنطقة عقب الإعصار إيدا

 

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كايثي هوشول ورئيس بلديتها بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ بعد هذه الفيضانات الضخمة التي يحتمل أن تؤثر على قرابة 20 مليون نسمة.

 

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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