- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-02 | 11:44
المصدر:
4,284 مشاهدة
تنشر الخليج 365، اليوم الخميس، تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة كوريا الجنوبية.
وتاكيدا لما نشرته "الخليج 365"، نشر الاتحاد العراقي التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني وهي التشيكلة ذاتها التي نشرتها الخليج 365 قبل قليل:
فهد طالب.
أحمد أبراهيم،علي فائز،شيركو كريم،علي عدنان.
أمجد عطوان،أمير العماري، بشار رسن.
أبراهيم بايش، محمد قاسم ، أيمن حسين.
أحمد أبراهيم،علي فائز،شيركو كريم،علي عدنان.
أمجد عطوان،أمير العماري، بشار رسن.
أبراهيم بايش، محمد قاسم ، أيمن حسين.
توقيت المبارة
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ2 ظهرا بتوقيت العراق اي بعد ساعة من الان.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا