التوقيع الأربعاء.. 3 مكونات سودانية تجتمع في جسم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، أنها ستنصهر في جسم موحد، سبيلا إلى دعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وكشف مصدر سياسي لـ"الخليج 365"، أن المكونات الثلاث، ستوقع وثيقة الإعلان السياسي الخاص بهذا الاندماج يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وأوضح مقرر الجبهة الثورية محمد زكريا لـ ”الخليج 365”، أن الوثيقة ستتضمن "إعادة بناء الحرية والتغيير عبر مركز موحد لدعم المرحلة الانتقالية؛ ليمثل عونا لتوحيد قوى الحرية والتغيير".

ولفت زكريا إلى أن توقيع الإعلان هو تتويج لنقاشات ومداولات، امتدت لعدة شهور، في إطار جهود توحيد الحرية والتغيير وإعادة بنائها.

وفي العاشر من يوليو/تموز الماضي سبق وأن تم الإعلان عن اندماج بين هذه المكونات، التي تضم: المجلس المركزي للحرية والتغيير، حزب الأمة القومي، الجبهة الثورية.

وحينها، برر الإعلان الخطوة بأنها تصب في مصلحة ائتلاف الحرية والتغيير.

وقال التحالف في بيان وقتها إن ذلك "استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال"، وفي هذا الصدد أعلنوا وحدتهم الكاملة.

ويكتسب التحالف الحزبي الجديد، أهمية خاصة لأنه يجمع المكونات المدنية، ويشكل كتلة قوية لتنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية.

كما تكمن أهميته في أنه سيعالج الكثير من التحديات؛ ويقطع الطريق على من يحاولون عرقلة المرحلة الانتقالية، ووضع السودان في سيناريوهات غير مقبولة، كما جاء في الإعلان السابق.