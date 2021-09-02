السيسي يستقبل عبدالله الثاني وعباس تمهيدا للقمة الثلاثية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعدادا للقمة الثلاثية التي تجمعهم في القاهرة في وقت لاحق.

ووصل الملك عبدالله الثاني قبل قليل إلى مطار القاهرة، حيث كان في استقباله السيسي وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وفي قصر الاتحادية حيث تعقد القمة الثلاثية، استقبل الرئيس المصري نظيره الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط".



وأكد السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدورها التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل.

وتعقد بالقاهرة، الخميس، قمة أردنية مصرية فلسطينية تتناول تنسيق المواقف حيال دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز جهود إحياء عملية السلام.

ووفق مسؤول في الرئاسة الفلسطينية تحدث سابقا لـ"الخليج 365" فإن "القمة تبحث تنسيق المواقف قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنها ستبحث أيضا "نتائج التحركات السياسية بما فيها اجتماع عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وما تمخض عنه، إضافة إلى الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية".

فيما تحدثت تقارير مصرية عن أن القمة ستركز على بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة.