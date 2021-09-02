شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيضانات نيويورك تتسبب في مقتل 7 أمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة نيويوركبسبب فيضانات نتجت عن هطول أمطار قياسية اجتاحت المنطقة عقب الإعصار إيدا



وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كايثي هوشول ورئيس بلديتها بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ بعد هذه الفيضانات الضخمة التي يحتمل أن تؤثر على قرابة 20 مليون نسمة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.