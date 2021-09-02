عاجل.. مصرع 14 بانقلاب حافلة في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 14 إيرانيا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، الخميس، بانقلاب حافلة في إيران.



وذكر مسؤول إيراني، الخميس، أن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في حادث تحطم حافلة غرب البلاد.

وذكر رئيس منظمة الطوارئ بجامعة كردستان للعلوم الطبية غرب إيران، رضا بيرا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في طهران، أن "حافلة متوسطة كانت تقل ركاباً من مدينة مريوان باتجاه كاميران بمحافظة كردستان غرب البلاد، انحرفت وسقطت في واد".

وأضاف رضا بيرا أن "سقوط الحافلة في الوادي على الطريق الرابط بين مدينتي مدينتي كاميران ـ بالنجان بمحافظة كردستان، اسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 8 آخرين بجروح".

وأشار إلى أن أحد الجرحى إصابته خطرة وجرى نقله بطائرة خاصة إلى أحد المستشفيات في محافظة كردستان، مبيناً إن "سائق الحافلة لم يتمكن من السيطرة عليها ما تسبب بسقوطها".

ولم تتضح بعد أسباب انقلاب الحافلة، لكن قوات الشرطة الإيرانية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة الأسباب، بحسب التلفزيون الإيراني

وتعتبر إيران واحدة من أكثر الدول دموية في المنطقة في حوادث المرور، وتقدر السلطات إن 17 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب حوادث في إيران.