الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، وذلك وفقا لما أفاد به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

تناقش القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الوفاء بوعوده السابقة بالحفاظ على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد محمود عباس، الذي وصل القاهرة أمس في تصريحات صحفية، أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية جيد، ويتبنى موقف حل الدولتين ويعمل على الحد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وضد الأعمال أحادية الجانب.

وأضاف أنه على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة وأن الرأي العام في الولايات المتحدة حدث به تغير نوعي وبدأ المزاج العام الأميركي يصف إسرائيل بأنها عنصرية ومعتدية وترتكب جرائم حرب، بما فيهم اليهود الأميركيون، كما أن هناك عدداً كبيراً من الكنائس الأميركية أصدرت بيانات تدين الاحتلال.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة، والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربياً ودولياً من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية.