شكرا لقرائتكم خبر عن تطور نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال 6 سنوات.. إقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أنه لأول مرة تتجاوز مخصصات الاستثمارات التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه بنسبة 17.6% من الناتج المحلى الإجمالى.

ونستعرض فيما يلى تطور معدلات الاستثمار نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال 6 سنوات تمثل الفترة (16/2017 – 21/2022):

- عام 16/2017 بلغ معدل الاستثمار 15.3%

- عام 17/2018 بلغ معدل الاستثمار 16.7%

- عام 18/2019 بلغ معدل الاستثمار 18.2%

- عام 19/2020 بلغ معدل الاستثمار 13.7%

- عام 20/2021 بلغ معدل الاستثمار 13%

- عام 21/2022 بلغ معدل الاستثمار 17.6%