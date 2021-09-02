شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار إيدا يؤدي بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

هطلت أمطار غزيرة في نيويورك مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي أودى بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.



وتسبب بزوابع وفيضانات تاريخية في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفقد آخر بعدما غمرت المياه أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا إيدا إلى 7 قتلى.

وأعلنت الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية في تغريدة على تويتر، "للمرة الأولى" في نيويورك "حالة طوارئ بسبب الفيضانات" في المدينة الكبيرة وضواحيها الواسعة.

وتحدث رئيس بلدية نيويورك السابق بيل دي بلاسيو عن "حدث تاريخي في الأحوال الجوية" عبر إعلان "حالة الطوارئ" في العاصمة الاقتصادية والثقافية للبلاد التي تواجه انتشار وباء كوفيد-19 .

ويفترض أن يؤدي إعلان حالة الطوارئ إلى إغلاق المدارس وتوقف النقل العام.

من جهتها، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الخميس حالة الطوارئ "لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة".

وهطلت أمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 21,30 (01,30 ت ج) في نيويورك حيث نشرت إدارة الأرصاد الجوية على تويتر مقاطع فيديو لشوارع غمرتها المياه في منطقتي بروكلين وكوينز في المدينة، ما جعل حركة السير مستحيلة.

وكتبت الإدارة "لا تقودوا سياراتكم على طرق تغمرها المياه... لا نعرف العمق والأمر خطير جدا. عودوا أدراجكم ولا تغرقوا!".

وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك رياحا عاتية وأمطارا غزيرة بينما غمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.

وتظهر في صور حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية منازل ارتفع مستوى المياه في أقبيتها وطابقها الأول إلى خمسين سنتيمترا على الأقل مما أدى إلى تدمير أثاث وسجاد وملابس وألعاب.

وإلى جانب نيويورك، وُضعت مدينة فيلادلفيا أيضا في حالة تأهب لمواجهة الإعصار.

ودعا "نوتيفاي نيويورك" برنامج التحذير من الحالات الطارئة في تغريدة السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن. الحطام المتطاير سيشكل خطرا".

سجل مشهد سريالي في فلاشينج ميدوز حيث اجتاحت الأمطار ملعب تنس مغطى بشكل جيد ما أدى إلى توقف مباراة في الدورة الثانية للبطولة بين كيفن أندرسون (جنوب أفريقيا) والأرجنتيني دييجو شوارتزمان.

وتسربت المياه عبر الزوايا الأربع لسقف الصالة القابل للسحب والذي تم وضعه في 2018 للسماح بمواصلة المباريات على الرغم من هطول الأمطار.

وحوالي الساعة 22,30 ، أعلن مطار نيوارك أحد المطارات الثلاثة في المدينة "تعليق جميع أنشطة الرحلات الجوية حاليا".

وكانت نيويورك ومنطقتها تأثرت في نهاية آب/أغسطس بالإعصار هنري. وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى وقف الحفل الموسيقي الكبير في سنترال بارك الذي كان يفترض أن يرمز إلى العودة إلى حياة أكثر انفتاحا بعد جائحة كوفيد.

في ولاية نيوجيرزي التي شهدت أمطارا غزيرة أيضا أعلن الحاكم فيل مورفي حالة الطوارئ أيضا.

وتسبب الإعصار إيدا الذي تراجعت شدته ليصبح "إعصارا ما بعد مداري" بهطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في مناطق واسعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن "الإعصار ما بعد المداري آيدا يجلب أمطارا غزيرة على مساحة واسعة وفيضانات مفاجئة يمكن أن تشكل خطرا قاتلا على طول مساره وبالقرب منه".

ويتوقع أن تواصل إيدا مسارها باتجاه الشمال وتتوجه إلى نيو إنجلند، الخميس.

من جهته، سيتوجه الرئيس جو بايدن إلى لويزيانا، الجمعة، حيث دمر الإعصار الأحد مباني وحرم أكثر من مليون منزل من الكهرباء.

والأعاصير ظاهرة متكررة في جنوب الولايات المتحدة.

ويحذر العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط يساعد في زيادة قوة العواصف.

وهي تشكل خطرا متزايدا على المجتمعات الساحلية التي تواجه ظاهرة اجتياح الأمواج لمناطقها التي يضخمها ارتفاع مستوى المياه في المحيطات.