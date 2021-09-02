شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا تسجل إصابات قياسية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ولاية فيكتوريا ، تسجيل عدد قياسي من حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا ، في الوقت الذي تواصل فيه الولاية مكافحة انتشار سلالة "دلتا" المتحورة رغم فرض إغلاق منذ شهر.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس تسجيل 176 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى للاصابات منذ عام. وقد تم تسجيل معظم الحالات حول مدينة ملبورن.

وفي الوقت نفسه، مددت الحكومة الإقليمية الإغلاق الصارم حتى 23 من أيلول/سبتمبر على الأقل. وبحلول ذلك الوقت، يفترض أن يكون 70 بالمئة من أصل 6ر6 مليون شخص في الولاية، قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل فرض القيود ساريا حتى تشرين أكتوبر المقبل، في أجزاء كبيرة من الولاية، بحسب ما قاله رئيس وزراء فيكتوريا، دانييل أندروز.

ويشار إلى أن فيكتوريا تشهد حاليا تطبيق سادس قرار إغلاق تشهده منذ تفشي الوباء .