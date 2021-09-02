مصرف حكومي يحذر من التعامل مع اي شركة تدعي ترويج السلف والقروض

بغداد - ياسين صفوان - حذر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، كافة المواطنيين من التعامل مع اي شركة تدعي اعتمادها من قبل المصرف لمنح السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فروع المصرف مفتوحه خلال الدوام الرسمي لاستقبال الزبائن للتقديم على القروض اما بالنسبة للسلف الشخصية فيتم التقديم من خلال الرابط(http://bit.ly/2OsWZf3) بدون اي مراجعة".

واضاف البيان، ان "المصرف يخلو مسؤوليته المالية والقانونية من اي تعاملات خارج فروعه".