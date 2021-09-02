دراسة جديدة تتحدث عن فعالية لقاح 'فايزر'

وجد تحليل أولي للبيانات من منظمة "مكابي لخدمات الرعاية الصحية" (Maccabi Healthcare Services) أنَّ الأشخاص الذين تلقوا جرعة تكميلية كان لديهم خطر أقل بنسبة 48٪ إلى 68٪ من الإصابة بعد، وذلك بين أسبوع و 13 يوماً، مقارنة بالذين حصلوا على نظام الجرعتين المعتاد. زادت الحماية بمرور الوقت، مع انخفاض خطر الإصابة بنسبة 70٪ إلى 84٪ بعد، وذلك بين أسبوعين إلى 20 يوماً من تلقي الجرعة الثالثة.

مقاومة سلالة دلتا المتحولة

قال الباحثون بقيادة دانيال إم وينبرغر، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بكلية ييل للصحة العامة في نيو هافن بولاية كونيتيكت، إنَّ البحث الذي صدر الثلاثاء قبل مراجعة النظراء والنشر، درس الفعالية الإضافية للجرعة الداعمة ضد العدوى بسبب سلالة "دلتا" المتحوِّلة، لكن ليس في حالات المرض الشديد.

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وتابع الباحثون، إنَّ النتائج تشير إلى أنَّ تضاؤل الحماية التي يسبِّبها اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد (سارس– كوف- 2) يمكن مواجهتها على المدى القصير بإعطاء جرعة ثالثة. أعلنت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول أخرى عن خطط لإعطاء جرعة داعمة لمواجهة سلالة "دلتا" شديدة العدوى، في الوقت الذي تتضاءل فيه مستويات الأجسام المضادة لدى الذين تلقوا اللقاح في وقت سابق من الوباء.

أضاف الباحثون: "بمرور الوقت، سنتمكَّن من تقييم الآثار على نتائج نادرة، ولكنَّها خطيرة، مثل الإدخال للمستشفى والوفاة".

تابعوا أنَّ هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة لتحديد المدة التي ستدوم خلالها المناعة الناتجة عن الجرعة المعززة.