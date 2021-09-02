"أونق شني" تقتل 24 شخصا وتختطف 10 آخرين غربي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 24 شخصا واختطف 10 آخرون على يد جماعة "أونق شني" الإرهابية بإقليم أوروميا غربي إثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الخميس، عن "بولا دمير"، مسئول إدارة محلية قوندالا في منطقة وللجا، أن مسلحي جماعة "أونق شني" قتلوا 24 شخصا واختطفوا 10 آخرين في منطقة غرب "وللجا" بمحلية قوندالا في إقليم أوروميا.

كما نهبت أيضا 34 مؤسسة حكومية، فضلا عن أحد البنوك بالمنطقة، بالإضافة إلى تخريبهم مقر المحكمة المحلية، وفق "دمير".

وأضاف المسئول المحلي أن جماعة "أونق شني" قتلت الأبرياء ونهبت الممتلكات وأضرمت النيران بعدة مؤسسات حكومية وعدد من المنازل، فيما تم تدمير 4 مؤسسات حكومية بالكامل ومدرسة ثانوية.

وأشار إلى أن مسلحي الجماعة دمروا ممتلكات تقدر بـ200 مليون بر إثيوبي منذ أوائل شهر يوليو/تموز الماضي، داعيا الشعب إلى الإفصاح عن ما تقوم به الجماعة من الأعمال التخريبية في المنطقة.





وجماعة "أونق شني" المسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو"، وصنفها البرلمان الإثيوبي مؤخرا على أنها من الجماعات الإرهابية.



واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللجا"، و"قلم"، و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.



