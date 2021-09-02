قمة مصرية أردنية فلسطينية الخميس.. أبرز الملفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعقد بالقاهرة، الخميس، قمة أردنية مصرية فلسطينية تتناول تنسيق المواقف حيال دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز جهود إحياء عملية السلام.

وتجمع القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث القضايا المشتركة وتنسيق المواقف تجاه التحرك القادم لدعم القضية الفلسطينية.



ووفق مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لـ"الخليج 365" فإن القمة تبحث تنسيق المواقف قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنها ستبحث أيضا "نتائج التحركات السياسية بما فيها اجتماع عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وما تمخض عنه، إضافة إلى الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية".

فيما تحدثت تقارير مصرية عن أن القمة ستركز على بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن قادة مصر والأردن وفلسطين سيبنون على تحرك سابق قبل نحو 3 أشهر، بدعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية التفاوض بشأن السلام، بناء على تواصل مصري - أمريكي، عززته الأحداث الأخيرة في غزة.

وتقوم مصر بجهود على عدد من المسارات في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي بما فيها تثبيت التهدئة في قطاع غزة، ومسعى إبرام صفقة لتبادل الأسرى، إضافة إلى جهود استئناف المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية.

وأمس الأربعاء، غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة رام الله، في زيارة للقاهرة، عشية قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لـ"الخليج 365" إن "عباس غادر رام الله على متن مروحية أردنية حضرت خصيصا لنقله إلى العاصمة الأردنية، حيث يغادر من هناك على متن طائرة رئاسية فلسطينية إلى القاهرة".

ومن المتوقع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر في الأيام القريبة المقبلة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ، بحسب وسائل إعلام عبرية.