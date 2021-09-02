بالصور.. آليات عسكرية أمريكية في شوارع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير لوسائل إعلام إيرانية، سير عدة دبابات ومركبات عسكرية أمريكية في شوارع إيران، قادمة من أفغانستان.

وذكر موقع "سحام نيوز" الإيراني، الأربعاء، أن "عددا من المركبات العسكرية منها دبابات وآليات أخرى كانت محمولة على ناقلات إيرانية وتسير في الطريق السريع بين مدينتي غرمسار وسمنان المحاذية للعاصمة طهران".



وأضاف الموقع في تقرير طالعته ”الخليج 365” أنه "من بين هذه المركبات مدرعة أمريكية من طراز هامفي تم نقلها من أفغانستان إلى إيران".





بدوره، انتقد القائم بأعمال وزارة الدفاع الأفغانية في الحكومة السابقة، بسم الله محمدي، وجود مركبات أمريكية تمتلكها القوات الأفغانية، تتحرك في شوارع إيران.



ونشر بسم الله محمدي تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" مرفقاً صورة لتلك الآليات، واصفًا إيران بـ "الجار السيئ"، وكتب: "أيام أفغانستان السيئة لن تكون أبدية".







ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على سير مركبات وآليات عسكرية أمريكية كانت موجودة في أفغانستان، في شوارع البلاد.

كما لم يتم الكشف عن كيفية وصول هذه الآليات والمعدات إلى إيران.

وكان موقع "فردا" الإيراني المعارض، ذكر في تقرير نشره الأربعاء، "من أصل أسطول مؤلف من 226 طائرة ومروحية تابعة للقوات الجوية الأفغانية، استولت طالبان على 40 طائرة ومروحية تشغيلية في مزار شريف وقندهار وهرات وغيرها".





ومنتصف الشهر الماضي، تمكنت حركة طالبان من السيطرة على الأغلبية العظمى من الأراضي الأفغانية بما فيها العاصمة كابول، وعادت إلى الحكم في البلاد، ما أثار مخاوف حول وضعية الحقوق والحريات وعلاقات الحركة مع دول العالم مستقبلا، وسط طمأنة متكررة منها ورسائل إيجابية متعددة.