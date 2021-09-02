اليابان.. تسجيل حالتي إصابة بسلالة مو من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اليابان، الخميس، تسجيل حالتي إصابة بسلالة مو من فيروس كورونا، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها مثيرة للاهتمام.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة القول إنه ثبتت إصابة مسافرين اثنين بالسلالة الجديدة أثناء تواجدهما بالحجر الصحي في مطارين.

وكان قد تم رصد هذه السلالة في جنوب أمريكا وأوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أضافت سلالة مو لقائمة السلالات المثيرة للاهتمام.

ودعا واكيتا تاكاجي المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية إلى الحاجة لجمع البيانات.

وأضاف أنه تم تسجيل عدة سلالات من فيروس كورونا، ولكن يجب التركيز على السلالات التي لديها قدرة على الانتشار أكثر من غيرها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن سلالة مو لديها القدرة على التهرب من المناعة التي توفرها اللقاحات.