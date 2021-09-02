سفير إسرائيل الجديد يقدم أوراق اعتماده لملك الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفير إسرائيل الجديد لدى الأردن، إيتان سوركيس قدم الأربعاء أوراق اعتماده للملك عبدالله الثاني



وأضافت في تغريدة على حسابها باللغة العربية في موقع "تويتر"، "جرى تقديم أوراق الاعتماد في القصر الملكي في العاصمة الأردنية عمان".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في 20 يونيو/حزيران الماضي على تعيين سوركيس في هذا المنصب.، وفقا للعين.

وسبق للسفير الإسرائيلي أن عمل مبعوثا خاصا للمياه في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما عمل قنصلا عاما في ريو دي جانيرو.

وتولى سوركيس منصب نائب السفير في عدد من الدول بينها الأردن والبرازيل والبيرو.

كما تولى منصب مستشار في مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية.

ويخلف إيتان سوركيس في هذا المنصب السفير أمير فايسبرود.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها تعزيز علاقاتها مع الأردن.